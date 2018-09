Pitbull aggredisce due bambini di 5 e 7 anni. Le condizioni dei fratellin

Segui Newsitaliane.it

Stavano passeggiando in compagnia del padre quando sono stati aggrediti da un pitbull scappato da un’abitazione. Paura ieri sera a Offanengo, in provincia di Cremona, per due bambini di 5 e 7 anni, fratello e sorella. Attorno alle 21.30 i due stavano camminando in via Conti di Offanengo, vicino al municipio, quando il cane è riuscito a liberarsi e, per motivi da accertare, li ha aggrediti. L’animale, che può essere non avesse neanche intenzioni bellicose, fortunatamente non ha causato gravi ferite ai due, che hanno riportato solo qualche graffio. Il più piccolo, il bimbo di 5 anni, per lo spavento è caduto all’indietro e ha sbattuto la testa per terra. Soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Crema: i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico decidendo di tenerlo in osservazione nella struttura. Sull’episodio indagano adesso i carabinieri della compagnia di Crema, che dovranno capire perché il cane sia riuscito a liberarsi e valutare eventuali responsabilità da parte dei proprietari dell’animale.