L’iconico cornetto Algida si tinge dei colori dell’Unicorno, ecco dove potrete acquistarlo

Sui social se ne vedono davvero di tutti i colori, ogni giorno nascono infatti mode e tendenze sopra le righe che vengono seguite in tutto il mondo ma che il più delle volte durano solo per pochissimi giorni. L’ultima trovata, però, arriva da un brand famosissimo, ovvero Algida, che, ispirandosi alla cosiddetta “unicorno mania”, ha pensato bene di lanciare sul mercato una nuova versione variopinta dell’iconico cornetto. Il suo nome? Non poteva che essere “Unicornetto“.

Dove acquistare l’Unicornetto

L’estate volge al termine ma la voglia di mangiare un buon gelato per aggiungere un tocco dolce e fresco alle proprie giornate stenta a scomparire. E’ proprio per andare incontro alle esigenze dei più golosi che Algida ha lanciato un’idea davvero originale, l’Unicornetto. Si tratta di una versione innovativa del classico cornetto che, anche se mantiene il suo sapere gustoso e croccante, invece di avere la panna bianca e i pezzetti di cioccolata marroni, si è tinto di azzurro e lilla. Come se non bastasse, ha anche una glassa ai frutti rossi che fuoriesce dopo aver fatto i primi morsi. Tutti quelli che vogliono assaggiare l’esclusiva crema a metà tra la panna e la vaniglia devono sapere che per il momento il gelato è disponibile solo in Thailandia, dove sono moltissimi quelli che non possono fare a meno di fotografarlo, aggiungendo negli scatti social l’hashtag #unicornetto. Insomma, dopo l’Unicorn Frappuccino di Star Bucks, anche l’Algida non è riuscita a resistere alla “Unicorno mania”: quale sarà il prossimo prodotto che si colorerà con le tinte dell’arcobaleno?