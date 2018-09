Charlotte Casiraghi: ultimi giorni di vacanza prima del parto

Segui Newsitaliane.it

Sono gli ultimi giorni di vacanza per Charlotte Casiraghi con il futuro marito Dimitri Rassam e il figlio Raphael, avuto dall’ex Gad Elmaleh. Ma soprattutto sono, senza dubbio, gli ultimi giorni di gravidanza. La dolce attesa della figlia della principessa di Monaco è giunta al capolinea: tra poco diventerà mamma di nuovo. Felice, con il cellulare tra le mani e un costume intero a righe molto chic dalla profonda scollatura che evidenzia il pancione, Charlotte sembra vivere l’attesa del parto con profonda serenità e soprattutto con un vita semplice che ruota sugli affetti più stretti.

Con ì suoi uomini in piscina a giocare ci sono, infetti, anche lo zio Pierre, bravissimo a far tuffare il nipote in acqua, e il piccolo Stefano, primogenito della coppia Pierre Casiraghi-Beatrice Borromeo: quest’ultima è diventata mamma bis tre mesi fa di Francesco e resta seduta sul lettino a guardare i giochi in acqua. Scene comuni alle famiglie con bimbi che evidenziano la profonda armonia che aleggia nella casa reale monegasca. Tra il produttore Dimitri e il cognato Pierre, peraltro, sembra proprio che ci sia una bella complicità: entrambi si divertono molto con i piccoli.

Charlotte, infatti, sicura delle attenzioni del compagno verso suo figlio – anche lui ha già avuto una figlia, Darya, dalla prima moglie Masha Novoselova – si allontana dal bordo piscina e indossa un abito per ripararsi dal sole con un cappello a tesa larga. Il momento è di massima gioia anche perché, qualche settimana prima, Charlotte e Dimitri hanno fatto visita alla casa della futura suocera, l’attrice Carole Bouquet, madre di Dimitri, nell’isola di Pantelleria: si è trattato del primo sopralluogo legato alla celebrazione delle nozze che si terranno prima in forma civile a Montecarlo e poi proprio nella tenuta di famiglia sull’isola siciliana. Tutto è pronto: dalle nozze, da definirsi con buone probabilità per la prossima estate, al parto che invece non è più molto lontano. Archiviata almeno per il momento la passione per i cavalli, Charlotte ha trovato nell’organizzazione di incontri filosofici un passatempo stimolante e ricco di scambi culturali. Ma anche questo, ora, dovrà aspettare. Il ruolo di madre le occuperà molto tempo e adesso ha soprattutto bisogno di relax in famiglia per trovare l’energia.