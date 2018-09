Mangia 6 kg di Nutella al mese per ingrassare Quello che è successo al suo fisico è devastante. La foto che lascia di sasso

Segui Newsitaliane.it

Natasha Crown è una ragazza di 24 anni, viene da Gothenburg, in Svezia, nella vita fa la modella e il suo obiettivo è avere il fondoschiena più grosso del mondo. Attualmente la circonferenza del lato b supera i 182 cm e, nonostante le sue forme siano davvero prorompenti, non è ancora soddisfatta. Si è già sottoposta a tre interventi per renderlo più alto e abbondante, si è fatta spostare il grasso corporeo sul fondoschiena attraverso la chirurgia, ma a quanto pare non si accontenta e vuole che diventi ancora più grande, così da sentirsi più sexy e attraente.

Quando era piccola non ha vai avuto problemi con il suo aspetto, anzi era molto richiesta e popolare ma le cose sono cominciate a cambiare quando è entrata nel pieno dell’adolescenza, visto che ha desiderato delle forme sempre più procaci e femminili. La prima operazione risale a circa 4 anni e da allora è diventata letteralmente ossessionata dal suo sedere, tanto che la prima cosa che fa ogni mattina appena sveglia è ammirarlo allo specchio. Per raggiungere il suo obiettivo farebbe di tutto, non a caso segue una dieta ipocalorica, arrivando a mangiare decine di pizze alla settimana e circa 15 barattoli di Nutella al mese solo per guadagnare più chili possibili.

“Più ingrasso, più sarà meglio per il fondoschiena. Farò tutto il necessario per avere il lato b più grande del mondo“, ha dichiarato Natasha, che conta quasi 80.000 followers su Instagram. Ad oggi Natasha ha abbandonato il suo vecchio lavoro, riesce infatti a guadagnare con le foto e i video pubblicati su Instagram, che attirano l’attenzione di tutti gli utenti appassionati del genere “big bum”