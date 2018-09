Accade a pochi mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi. Il bellissimo gesto per il conduttore

Segui Newsitaliane.it

Tra i tanti programmi televisivi che hanno visto Fabrizio Frizzi protagonista è impossibile non ricordare Miss Italia. Il conduttore, scomparso il 26 marzo scorso, è stato al timone della kermesse per ben diciassette edizioni. Non sorprende, dunque, che Patrizia Mirigliani abbia deciso di rendergli omaggio durante l’edizione 2018.

L’omaggio di Patrizia Mirigliani a Fabrizio Frizzi

Patrizia Mirigliani ha rivelato a ‘Diva e Donna’ l’intenzione di istituire una fascia speciale dedicata proprio all’amatissimo Fabrizio Frizzi, il conduttore che con educazione e professionalità è entrato nelle case degli italiani per oltre 40 anni. Secondo quanto si apprende, la fascia dovrebbe essere consegnata da Carlotta Mantovan, moglie di Frizzi. Patrizia Mirigliani ha dichiarato:

“Fabrizio manca tantissimo a tutti, entrava nelle case con leggerezza e garbo (…). Durante la finale omaggeremo Fabrizio con un ricordo nel momento centrale del programma. Ho contattato Carlotta Mantovan, mi piacerebbe averla con noi. Ci sarà una fascia dedicata a Fabrizio, saranno le stesse ragazze in gara ad assegnarla e vorrei che la consegnasse Carlotta”.

Fabrizio Frizzi conobbe Carlotta Mantovan a Miss Italia

Patrizia Mirigliani ha anche ricordato che fu proprio il concorso di Miss Italia a fare incontrare Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan, che partecipò all’edizione 2001 e si classificò seconda. Il conduttore ha dichiarato più volte di essere rimasto affascinato dal suo sorriso. La frequentazione tra loro, tuttavia, iniziò solo diversi mesi dopo il concorso. Il 3 maggio 2013 è nata la piccola Stella, mente nel 2014 Frizzi e la Mantovan sono diventati marito e moglie: “In fondo, Miss Italia ha fatto da Cupido tra lui e Carlotta. Fabrizio, poi, diceva sempre che Stella sarebbe stata una futura Miss”.

Miss Italia 2018: la Mirigliana sogna Al Bano, Romina, Chiara Ferragni e Fedez

Nel corso dell’intervista rilasciata a ‘Diva e Donna’, Patrizia Mirigliani ha anche svelato i personaggi che le piacerebbe accogliere nella giuria del concorso di bellezza. L’imprenditrice ha ammesso che vorrebbe avere in studio una delle coppie più amate del panorama musicale, Al Bano e Romina. Inoltre, vorrebbe avere in giuria Chiara Ferragni, fresca di matrimonio con Fedez: “Mi piacerebbe avere Al Bano e Romina, ma anche Chiara Ferragni e Fedez. Trovo Chiara una ragazza bella e intelligente, che incarna lo spirito di quella che deve essere la miss di oggi”.