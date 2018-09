Vigilantes sorpreso a fare sesso nell’obitorio col cadavere di una donna appena morta

Segui Newsitaliane.it

Era addetto alla vigilanza in ospedale ma, invece di evitare che qualcuno si intrufolasse nella struttura, ne ha approfittato per abusare sessualmente del cadavere di un donna appena morta durane un ricovero e quindi deposto in obitorio in attesa dei funerali. È l’assurdo gesto di un vigilantes 23enne statunitense, Cameron Wright, beccato proprio mentre abusava della salma all’interno dei locali dell’ospedale S. Francis di Memphis, in Tennessee. a scoprirlo un suo collega che ha subito chiamato la polizia facendolo arrestare . L’uomo , portato in centrale ha subito ammesso le sue colpe ed ora è in carcere in attesa del processo.

“Eravamo già affranti dal dolore ma quando ho scoperto che la stavano sfacendo soffrire ancora e mi ha fatto male ancora di più”, ha raccontato con strazio il padre della vittima, una maestra d’asilo di 37 anni vittima di un attacco cardiaco. “Ciò di cui abbiamo bisogno ora sono alcune risposte. Abbiamo bisogno di risposte concrete e capire tutti i responsabili” ha aggiunto l’uomo. Dall’ospedale hanno rilasciato una dichiarazione spiegando di essere “rattristati” dall’incidente e annunciando di aver licenziato Wright. “Trattare le persone con dignità e rispetto è la nostra priorità assoluta. Il comportamento di questo individuo non rappresenta quello che è il nostro ospedale, e queste azioni sono completamente inaccettabili”, si legge nella nota riportata dai giornali locali . L’ospedale ha spiegato infine che le loro guardie sono contattate attraverso una società specializzata e sottoposte a controlli severi sul loro passato.