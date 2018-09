Travolto da un’auto in sella alla sua bici: grave un 19enne a Milano

Segui Newsitaliane.it

Grave incidente stradale a Milano nella serata di ieri, lunedì 3 settembre: un ragazzo di 19 anni è stato travolto da un’automobile mentre percorreva via Rembrandt, zona Gambara, in sella alla sua bicicletta. Sul posto, intorno alle 21, sono arrivati i sanitari del 118: l’Areu, Azienda regionale emergenza urgenza, ha inviato sul luogo dell’incidente un’ambulanza e un’automedica in codice giallo, che poi è diventato rosso quando i soccorritori hanno constatato le condizioni del ragazzo, che era cosciente ma presentava una emorragia da un orecchio.

Il 19enne è stato così trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo di Milano, dove gli è stato riscontrato un importante trauma cranico: le sue condizioni sarebbero gravi, ma il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto, che risulta ancora poco chiara.