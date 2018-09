Trapianto Capelli Turchia: sconfiggere la calvizie ora è realtà

Segui Newsitaliane.it

Soluzione definitiva per sconfiggere la calvizie, il trapianto di capelli in Turchia con tecnica FUE, una forma di autotrapianto delle unità follicolari.

Siamo soliti minimizzare la caduta dei capelli, per alcuni però questo risulta essere un vero e proprio problema, sentito soprattutto quando ci interessa personalmente. Una capigliatura forte e sana da splendore al viso e migliora sicuramente la nostra immagine. Quando questa viene a mancare, per molti è causa di disagio e bassa autostima e per questo si tende a cercare una soluzione alla calvizie e che sia soprattutto definitiva. In termini specifici stiamo parlando dell’alopecia androgenetica, meglio conosciuta come calvizie. Nonostante sia più comune tra gli uomini, le donne non ne sono affatto esenti, è un qualcosa che riguarda in effetti entrambi i sessi, ma indiscriminati sono anche altri fattori come ad esempio l’età. La soluzione per sconfiggere la calvizie c’è ed è definitiva e indolore, è il trapianto di capelli in Turchia con tecnica FUE.

Dove fare il trapianto di capelli: in Turchia, per una vacanza tricologica

Sono anni che sentiamo parlare delle vacanze tricologiche in Turchia da parte di chi decide di affrontare un trapianto di capelli. Perché la Turchia? Abbiamo scoperto il motivo per il quale sempre più persone scelgono questo paese per risolvere definitivamente il problema della calvizie. Prima tutto per la presenza di cliniche altamente specializzate che offrono servizi professionali di trapianto di capelli con tecnica FUE. Inoltre, per chi decide di fare un trapianto di capelli in Turchia, alla fine dell’intervento viene rilasciata una garanzia, a dimostrazione dell’alta qualità dei servizi e della professionalità. Per chi volesse avere maggiori dettagli è possibile rivolgersi a

Elithairtransplant.com/italy. In questo modo, si possono avere maggiori informazioni riguardo al trapianto di capelli in Turchia con tecnica FUE. In contemporanea, si può avere un quadro più chiaro riguardo i pacchetti che vengono offerti che comprendono Hotel, trasferimenti VIP, interprete italiana e molto altro ancora.

Trapianto capelli Turchia tecnica FUE, come funziona:

Per trapianto di capelli in Turchia con tecnica FUE, estrazione delle unità follicolari, si intende un metodo utilizzato nella chirurgia estetica per il trapianto dei capelli. Con la tecnica FUE le unità follicolari (che contengono dai 3 ai 4 capelli) vengono estratte con l’utilizzo di un dispositivo chiamato micromotore. Questi verranno poi utilizzati per l’innesto nelle aree colpite da alopecia. Il trapianto di capelli in Turchia con tecnica FUE è la migliore soluzione per la calvizie. Principalmente i motivi sono: l’efficacia garantita dell’operazione di trapianto, l’assenza totale di dolore e il recupero post operatorio veloce e senza complicazioni. Infatti dopo un paio di giorni si può tornare a tutte le attività quotidiane.

Quanto costa il trapianto di capelli in Turchia?

Il costo del trapianto dei capelli in Turchia è sicuramente più basso rispetto alle cliniche italiane. Il motivo è semplice: il costo della vita in Turchia è molto più basso rispetto all’ Italia. Quindi, a parità di qualità dei servizi e professionalità, in Turchia si trovano prezzi decisamente più convenienti. Infatti per un trapianto di capelli in Turchia con tecnica FUE i costi partono da € 1799. Di solito vengono proposti pacchetti tutto incluso e l’unica spesa in più a carico del paziente è il costo del biglietto aereo. La convenienza delle offerte di questi pacchetti sta nella completezza dei servizi inclusi nel prezzo, a partire dalle visite pre e post operatorie, l’hotel ad Istanbul, i vari trasferimenti da e per la clinica, i vari medicinali da usare dopo l’intervento. Inoltre molti pacchetti includono il trattamento PRP per capelli, importantissimo per rinforzare i capelli appena trapiantati.

Cos’è il trattamento PRP per capelli e perché è importante dopo il trapianto di capelli in Turchia

Il trattamento PRP è di solito incluso nel pacchetto per il trapianto dei capelli in Turchia. Viene inserito come elemento fondamentale post operatorio per aiutare i capelli appena trapiantati a superare lo stressa al quale sono stati sottoposti rendendoli più forti. Di cosa si tratta quando parliamo di trattamento PRP per capelli? Il trattamento PRP per capelli altro non è che un liquido, sesso viene ricavato dal sangue stesso del paziente, che viene centrifugato in laboratorio, per ottenere il plasma ricco di piastrine. Il PRP ha utilizzo in diversi campi della medicina con effetti scientificamente dimostrati. In questo modo si dà un aiuto ai capelli indeboliti per una ricrescita forte e duratura successivamente ad un trapianto di capelli con tecnica FUE.

Trapianto Capelli Turchia Opinioni

