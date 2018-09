”Mi ha fatto girare, poi mi ha infilato un dito proprio lì dentro”. Un fatto che ha sconvolto l’Italia.

Segui Newsitaliane.it

Un servizio decisamente inquietante quello andato in scena durante la puntata de Le Iene Show dello scorso 11 dicembre 2016, che ha scatenato letteralmente gli utenti in rete che hanno inondato il web di commenti disgustati. Tutto è nato dopo la denuncia di una donna, Erica, che aveva raccontato di essere stata vittima di un fisioterapista, o presunto tale, dai metodi decisamente bizzarri e con il chiodo fisso del sesso. Un uomo talmente goffo nell’eseguire anche i più banali massaggi da lasciare profondi lividi addosso alle sue clienti, tutte rigorosamente donne. E che arrivato a un certo punto del trattamento, immancabilmente, faceva scivolare un dito nel lato b della vittima di turno, sostenendo che la pratica avesse dei benefici inimmaginabili per il corpo. A documentare il tutto è stato l’inviato Alessandro De Giuseppe, che ha inviato una propria collaboratrice a testare di persona le voci che circolavano sull’uomo. Scoprendo, purtroppo, che la realtà era anche peggiore dell’immaginazione.

La finta paziente si presenta lamentando un dolore alla mano, conseguenza di un incidente in snowboard. Ma il fisioterapista “hot” salta subito al punto: il sesso. Prima spiega che ogni contrazione, anche la più banale, può rovinare la vita sotto le lenzuola. Poi fa spogliare la signora, permettendole di tenere soltanto le mutande addosso, e inizia una serie di massaggi molto dolorosi, incurante delle lamentele.

“Fossi in te non avrei piacere a scop*** nelle tue condizioni” esordisce il fisioterapista prima di iniziare a parlare di “sbloccare il basso ventre”. Sapendo a cosa va incontro, la complice a quel punto lo interrompe, impedendogli di penetrarla con il dito. Quando poi lo stesso De Giuseppe è andato a chiedere spiegazioni, l’uomo ha cercato di negare tutto.