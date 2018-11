Diabete shock: oltre il 50% dei malati senza insulina nel 2030

Con 511 milioni di diabetici di tipo 2 (la forma più comune della malattia) attesi per il 2030 il fabbisogno di insulina (ormone che regola la glicemia) nel mondo salirà di oltre il 20% nei prossimi 12 anni e metà dei pazienti diabetici che ne avranno bisogno (saranno 79 milioni nel 2030 a livello globale quelli che dovranno utilizzare questo farmaco salvavita) rischia di restare senza accesso, specie nei paesi in via di sviluppo.

Lo rivela un lavoro pubblicato sulla rivista The Lancet Diabetes & Endocrinology e condotto da Sanjay Basu, della Stanford University in California insieme a colleghi dell’Università di Ginevra.

Si tratta di un lavoro molto interessante, commenta Agostino Consoli, della Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara e presidente eletto della Società Italiana di Diabetologia, tuttavia “le stime degli autori sono basate sullo scenario meno ottimistico e cioè sull’idea che nulla cambi da qui al 2030, ma già di recente alcune ricerche hanno evidenziato che in paesi come la Finlandia la curva del diabete comincia ad appiattirsi, cioè i casi smettono di aumentare”. Certo però non è così nei paesi emergenti – sottolinea l’esperto – dove il tasso di crescita del diabete è più alto e in crescita, quindi è necessario che i costi e l’offerta del farmaco siano adeguati per questi paesi”.

L’insulina è l’ormone che il nostro corpo produce per regolare lo zucchero nel sangue. È una terapia cruciale sia nel diabete di tipo 1 (i pazienti non sono più in grado di produrre insulina), sia per molti pazienti con diabete 2, la forma più diffusa di malattia nel mondo. Poiché la popolazione di diabetici di tipo 2 è destinata a salire e poiché la loro aspettativa di vita va via via migliorando, questo studio ha voluto proprio tracciare un quadro globale di quello che sarà il fabbisogno di insulina tra 12 anni, considerando anche che si tratta di un trattamento costoso, e che il mercato mondiale dell’insulina è attualmente dominato da tre grandi gruppi produttori, piu’ qualche piccolissima azienda che pero’ non e’ incisiva sul complesso. Usando dati della Federazione Mondiale Diabete e di 14 studi (rappresentativi di oltre il 60% della popolazione mondiale con diabete), i ricercatori hanno stimato il peso del diabete di tipo 2 in 221 paesi e territori tra 2018 e 2030. È emerso che gli adulti con diabete 2 saliranno di oltre un quinto, passando da 406 milioni nel 2018 a 511 milioni nel 2030, oltre la metà in soli tre paesi: Cina (130 milioni), India (98 milioni), USA (32 milioni).

Nello stesso periodo l’uso di insulina si stima passerà da 526 milioni di fiale da 1000 unità nel 2018 a 634 milioni nel 2030, specie in Asia (322 milioni di fiale nel 2030).”I livelli attuali di accesso all’insulina sono fortemente inadeguati rispetto al fabbisogno stimato, in particolare in Africa e Asia” sottolinea Basu. Il Nord e il Sud del mondo restano purtroppo molto distanti anche su questo fronte, aggiunge Consoli. Infatti se nei paesi occidentali è auspicabile che l’uso di insulina si possa ridurre nel prossimo futuro, grazie alla disponibilità di molecole innovative alternative all’ormone, “certo è che questi farmaci sono improponibili nei paesi emergenti dove già l’insulina può essere un lusso. E poi si consideri che anche gli interventi di modifica degli stili di vita sono costosi”. Per questo e’ importante porsi il problema della probabile “ingravescente difficoltà di accesso all’insulina nei paesi più poveri”.

Oltre 425 milioni di persone nel mondo soffrono di diabete. Sono i dati, certamente allarman­ti, della International Diabetes Federation. Se pensiamo che in grandissima parte si tratta di dia­bete del tipo 2, cioè che insorge nel corso della vita, complici le pessime abitudini, possiamo capire che siamo di fronte a un’epidemia da mettere in relazio­ne allo stile di vita, un’epidemia che ora coinvolge anche i Paesi in via di sviluppo, come India e Cina (in cima alle classifiche) e che sembra essere il “lato oscuro del benessere”.

Più che raddoppiati i casi

In Italia i casi noti di diabete erano circa 1,5 milioni nel 1985 e si avvicinano ora ai 4 milioni, quin­di sono più che raddoppiati in 30 anni. È possibile stimare che ogni anno si verifichino 5-7 nuovi casi di diabete di tipo 2 ogni 1000 persone, senza signifi­cative differenze di genere. Cresce soprattutto il diabete di tipo 2, quello legato a un calo dell’efficienza dell’insulina, che coinvolge circa il 90% dei casi totali di malattia. Si tratta di una forma di diabete fortemente correlata al sovrappeso. La relazione che esiste tra l’aumento di massa grassa e la

malattia è molto facile da comprendere: tutte le cellule per vivere hanno bisogno di zucchero, quindi più sarà alta la quantità di cellule da “sfamare” e meno l’organismo riuscirà a soddisfare questo fabbisogno. In parole povere nelle persone obese l’insulina viene prodotta, ma non in quantità sufficiente. A tutto ciò si deve aggiungere la modificazione della flora batterica dell’intestino, cambiamento favorito anche dalla dieta con la conseguente presenza di sostanze che influenzano, in negativo, i meccanismi di controllo della glicemia. Un fuoco incrociato a cui possiamo sottrarci.

Chi vive in città si ammala di più

Chi abita in un centro urbano ha un maggiore rischio di sviluppare il diabete. Secondo i dati pubblicati dall’Eurobarometer, un malato su due abita in città. Un primato che a parere degli scienziati è da ricondurre alle abitudini e allo stile di vita: in città sono di più i soggetti che si muovono con i mezzi privati (arrivano al 62%), mentre è decisamente inferiore il numero di persone che si muove a piedi o in bicicletta (12% contro il 20 dei piccoli centri).

Qualcuno ha paragonato la malattia a un virus urbano, che si diffonde grazie a diversi fattori: minore possibilità di muoversi e stress psico-fisico in primo luogo; a tutto questo vanno aggiunti la ricerca di una facile ricompensa nel cibo, che è di semplice accesso ovunque e l’effetto dell’inquinamento ambientale. Se a questo difficilmente possiamo sottrarci, chi abita in città può fare qualcosa per smentire le statistiche: rinunciare all’auto quando può, passare la pausa pranzo nei parchi, o fare un giro in bicicletta la mattina, evitando le aree più inquinate.

L ambiente, anche quello famigliare, ha un peso sul diabete. Gli esperti parlano di imprinting diabetogeno: se in casa c’è abbondanza di dolciumi, per il bambino faranno parte dell’alimentazione quotidiana; se in famiglia nessuno mangia verdura, per l’adolescente sarà normale non nutrirsene. Se nel frigorifero di casa accanto all’acqua minerale c’è la bottiglia della bibita zuccherata i ragazzini la riterranno una soluzione perfetta per dissetarsi.

Se in famiglia nessuno fa attività fisica ma si passa il tempo libero davanti alla TV o al computer, quel comportamento sarà considerato il riferimento a cui ispirarsi. In sostanza, il diabete tipo 2 non è virale, ma lo stile di vita diabetogeno lo è.

Così il rischio cala

Ovviamente noi possiamo sottrarci e immunizzarci da questo virus. La prevenzione è fondamentale: ricerche importanti, come il Diabetes Prevention Program e il Finnish Diabetes Prevention Study, hanno dimostrato che l’alimentazione sana e l’esercizio fisico permettono di ridurre del 58-60 per cento il rischio di diabete nelle persone predisposte. Come? Adottando uno stile di vita antidiabete e facendo in modo che i nostri famigliari, i nostri figli, i nostri compagni, i nostri nipoti, facciano lo stesso. Non servono grandi cambiamenti: basta, in sostanza, fare più movimento e adottare sane e semplici abitudini alimentari, che puntino a tenere sotto controllo la glicemia e i grassi, creare un ambiente di vita più sano e tenere il più possibile alla larga lo stress (che, si è visto, ha un peso notevole sulla comparsa della malattia). Proviamoci insieme.

E importante evitare il sovrappeso

Sovrappeso e obesità sono il fattore di rischio più importante per lo sviluppo del diabete. Ma si può invertire la tendenza: uno studio ha dimostrato che anche una lieve perdita di peso di 4 o 5 kg è in grado di ridurre di un terzo il rischio di ammalarsi. Non solo: una ricerca condotta in Cina ha rilevato quanto il cambiamento di stile di vita possa essere efficace nel prevenire il diabete. Nei soggetti che avevano migliorato la propria alimentazione e avevano cominciato a fare più movimento è diminuito del 38% il rischio di sviluppare la malattia. Per ottenere questo risultato più che seguire una dieta drastica, è bene porsi un obiettivo realistico: perdere qualche chilo riducendo l’introito calorico e fare più movimento.